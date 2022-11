Mondial-2022 (Maroc/Belgique 2-0) : La discipline tactique et la grinta, armes des Lions de l’Atlas (entraîneurs)

Dans des déclarations à la MAP, ces cadres nationaux ont relevé une nette amélioration du rendement des joueurs de la sélection marocaine par rapport au premier match contre la Croatie, qui avait pour principal enjeu d’éviter une défaite qui aurait compliqué leur mission.

Ainsi, le cadre technique Youssef Lemrini a souligné que le rendement s’est nettement amélioré par rapport au match contre la Croatie, ajoutant que la sélection nationale a su aujourd’hui gérer la partie sur le plan tactique et a fait preuve de discipline, surtout au compartiment défensif.

Les changements ont été effectués au bon timing, donnant leur fruit et métamorphosant le Onze national, qui a mieux dominé la partie, a relevé Lemrini, précisant qu’après le premier but, l’équipe belge, ressentant le danger des Lions de l’Atlas, s’est effondrée.

Ainsi, le coaching a été bon et les joueurs alignés ont boosté leurs coéquipiers, a-t-il affirmé, ajoutant que les joueurs étaient enthousiastes et avait le moral et la détermination pour gagner, objectif qu’ils ont pu réaliser haut la main grâce à leur discipline et leur volonté.

Pour Mohamed Alaoui Ismaili, il s’agit d’un résultat important qui a été le fruit d’un jeu mieux élaboré par rapport au match contre la Croatie.

L’équipe nationale a fait preuve de plus de courage et d’audace aujourd’hui et ses attaquants étaient plus menaçants et ont atteint les buts adverses plus que les Belges, même si ces derniers étaient meilleurs en possession de balle, a relevé le cadre national.

De même, les joueurs marocains étaient combatifs et engagés dans les duels et ont beaucoup couru, a-t-il précisé, ajoutant que cette rencontre confirme que la qualité des joueurs et la bonne organisation défensive ne suffisent pas à eux seuls, sans la grinta.

Même son de cloche du côté de Jamal Sellami qui a assuré que les joueurs étaient des héros dans le terrain et ont fait montre de combativité et produit un football de haut niveau devant un gros calibre du football mondial.

On ne peut que saluer le travail accompli par Regragui et son staff qui ont pu, en peu de temps, métamorphoser le groupe et la mentalité des joueurs, qui ont été intégrés dans sa planification technique des rencontres, ce qui n’est pas aisé, a-t-il souligné.

« Nous sommes fiers de Regragui et son staff qui représentent dignement les cadres nationaux dans cette compétition mondiale. Ils ont bien négocié les matches et anticipé le jeu », s’est-il réjoui.

Le Maroc a battu la Belgique par 2 buts à 0, dimanche au stade Al Thumama à Doha, en match de la 2è journée du groupe F de la Coupe du monde de football Qatar 2022.

Les buts des Lions de l’Atlas ont été inscrits par Abdelhamid Sabiri (73e minute) et Zakaria Aboukhlal (90+2e).

Lors de la 1ère journée, le Maroc a arraché le nul (0-0) face à la Croatie, tandis que la Belgique a battu le Canada (1-0).