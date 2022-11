Mondial-2022 : La victoire face à la Belgique est la clé de la qualification pour les 8èmes de finale (Regragui)

S’exprimant lors de la conférence de presse d’après-match, Walid Regragui a souligné que la bonne prestation de ses joueurs a permis à l’équipe nationale de s’adjuger la victoire, qui représente la clé pour décrocher le billet pour le prochain tour.

Il a ajouté que les joueurs ont fait un grand match contre l’une des meilleures équipes au monde, qui dispose de joueurs évoluant dans les plus grands championnats, appelant ses poulains à réitérer la même performance lors du prochain match face au Canada.

A cet égard, Walid Regragui a insisté que le Onze national doit montrer un bon niveau et faire preuve de combativité contre le Canada pour assurer la qualification pour les huitièmes de finale.

Il a ajouté que la sélection nationale a disputé un match de haut niveau et a décroché la victoire grâce à la discipline tactique dont elle a fait montre, notant que l’équipe s’est libérée de la pression au retour des vestiaires après une première mi-temps marquée par une grande rigueur.

Le sélectionneur national a relevé que les Lions de l’Atlas ont glané trois points précieux malgré les contraintes liées à des blessures parmi les joueurs, notamment le gardien Yassine Bounou, Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui.

Il s’est, également, réjoui d’offrir au Maroc sa première victoire dans une Coupe du monde depuis 1998, affirmant que ses joueurs défendent avec fierté les couleurs nationales et sont déterminés à honorer le football national lors de cet événement planétaire.

Par ailleurs, le sélectionneur national a salué le grand soutien des supporters marocains, qui ont encouragé les Lions de l’Atlas jusqu’à la dernière minute.

De son côté, Hakim Ziyech, élu homme du match contre la Belgique, a relevé que l’équipe nationale a signé une bonne prestation et réalisé l’essentiel en empochant les trois points, notant que les joueurs ont su gérer le match avec brio et ont réussi à prendre le contrôle du match et à pousser l’équipe adverse à faire des erreurs.

Se réjouissant de l’esprit combatif des joueurs face à une grande équipe, Ziyech a affirmé que la sélection nationale est déterminée à donner le meilleur d’elle-même lors du prochain match face au Canada pour assurer la qualification au prochain tour.

L’équipe nationale disputera son 3ème match, jeudi prochain au stade Al Thumama à Doha contre le Canada, tandis que la Belgique sera opposée le même jour à la Croatie.