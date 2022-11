Mohammed VI : “L’ambitieux Programme de développement des provinces du Sud a atteint des résultats positifs”

Doté d’une enveloppe budgétaire de plus de 77 milliards de dirhams, ce Programme de développement intégré, dont le Souverain a présidé la signature à Laâyoune en novembre 2015 et à Dakhla en février 2016, est conçu pour initier une véritable dynamique économique et sociale dans la région et a pour “vocation de stimuler, dans ces territoires, la création d’emplois, d’y assurer un climat propice à l’investissement, de les pourvoir des infrastructures et des équipements qui leur sont nécessaires”, a indiqué le Souverain. le Roi a affirmé dans ce sens que la responsabilité de superviser la réalisation des projets de ce programme, qui “répond exactement aux préoccupations et aux attentes de la population des Provinces du sud, incombe aux autorités locales et aux conseils élus”.

“Aujourd’hui, plus de sept ans environ après le lancement de ce programme, et avec un taux d’engagement proche de 80% de l’enveloppe budgétaire allouée, Nous nous réjouissons des résultats positifs atteints”, s’est félicité le Roi. Le souverain a mis l’accent par la suite sur les différents projets de ce Programme ambitieux, citant dans ce cadre la voie express Tiznit-Dakhla, d’ores et déjà en phase d’achèvement, la connexion de la région au réseau électrique national, bel et bien assurée, les réseaux de communication qui ont bénéficié d’un plan de renforcement et d’extension et le projet de stations d’énergie solaire et éolienne, mené à son terme.

Le Roi a également mentionné le projet du grand port Dakhla Atlantique, dont les travaux de construction démarreront prochainement, après la finalisation des études et des formalités administratives.

Dans le domaine économique, principal catalyseur du développement, le Roi souligne qu’un ensemble de projets ont été menés à bien dans le cadre de la filière de mise en valeur et de transformation des produits halieutiques et qu’ainsi des milliers d’emplois ont été créés et proposés aux habitants de la région. S’agissant du domaine agricole, plus de six mille hectares aménagés à Dakhla et à Boujdour ont été mis à la disposition de jeunes agriculteurs de la région, rappelle le Souverain, ajoutant que la plupart des projets prévus dans les filières du phosphate, de l’eau et de l’assainissement affichent des taux de réalisation avancés. SM le Roi affirme, en outre, qu’en matière sociale et culturelle, plusieurs acquis ont été enregistrés dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la formation et que les initiatives d’auto-emploi et la promotion de la langue et de la culture hassanies, inscrites au cœur de l’identité nationale unifiée, ont été soutenues. Dans le même ordre d’idées, le Souverain a exhorté le secteur privé à maintenir l’engagement qu’il a pris à rehausser le niveau de l’investissement productif dans ces provinces et à mettre plus particulièrement l’accent sur les projets à vocation sociale. A cette occasion, le Roi appelle à ce que la dynamique de développement dans les Provinces du Sud explore de nouvelles possibilités et de nouveaux horizons, notamment dans les secteurs porteurs de l’économie bleue et des énergies renouvelables. Après avoir rappelé qu’à travers l’histoire, le Sahara marocain a constamment constitué un lien entre le Maroc et sa profondeur africaine sur les plans humains, culturels et économiques, le Roi a souligné que l’effort de développement mené au Sahara permet de consolider ce rôle historique de manière ferme et durable et, au-delà, de l’inscrire dans une perspective résolument tournée vers le futur. Par ailleurs, le Souverain a relevé que “la fidélité à l’esprit et au serment éternel de la Marche Verte exige que tous les Marocains restent mobilisés et vigilants afin de défendre l’unité nationale de leur pays, de favoriser son plein essor et de renforcer son attachement à sa profondeur africaine”.

“Nous adressons également l’expression de Notre considération à Nos Forces Armées Royales, à la Sûreté nationale, à la Gendarmerie Royale, à l’Administration territoriale, aux Forces auxiliaires et à la Protection civile pour leur dévouement et leur abnégation à défendre, sous Notre commandement, l’intégrité territoriale du pays et à préserver sa sécurité et sa stabilité”, a conclu le souverain.