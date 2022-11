International Series Maroc de golf: le Thaïlandais Janewattananond Jazz remporte la 1ère édition

Après quatre jours de compétitions, Jazz s’est adjugé le titre en terminant à la première place du classement général avec un total de 280 coups (71, 70, 72 et 67), soit 12 coups sous le par. Il a devancé le Canadien Lee Richard, deuxième avec 281 coups (72, 65, 74 et 70), soit 11 coups sous le par.

L’Espagnol Puig David Currius, auteur de 282 coups (70, 70, 69 et 73), a terminé au pied du podium (-10), suivi du Zimbabwéen Vincent Scott avec 283 coups et 11 coups sous le par.

Le premier joueur marocain au classement général a été Ayoub Lguirati, classé 28è avec un total de 293 coups (74, 73, 74 et 72), soit un coup sous le par.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de son sacre, Janewattananond Jazz a affirmé que la concurrence a été acharnée lors de la dernière journée, notamment avec le Canadien Lee Richard et l’Espagnol Puig David Currius, qu’il n’a pu battre qu’au trou 18.

Il s’est dit, dans ce sens, heureux pour cette victoire aux 1ers International Series, organisés pour la première fois dans le Royaume et en Afrique et couronnés par un franc succès vu la qualité des joueurs participants et la difficulté du parcours du Royal Golf Dar Es Salam.

De son côté, Ayoub Lguirati a indiqué qu’il a réalisé des résultats en deçà de ses attentes lors de la dernière journée, relevant qu’il a signé un parcours honorable dans l’ensemble étant donné la qualité des golfeurs présents.

“Je souhaitais voir d’autres golfeurs marocains se qualifier à la quatrième journée”, a-t-il regretté, relevant qu’il tentera lors de la prochaine étape de ce trophée, prévue la semaine prochaine en Egypte, de représenter dignement les couleurs nationales.

Cette 1ère édition, qui représente la 17ème épreuve de l’Asian Tour, a été marquée par la participation de plusieurs stars de ce sport, à l’instar du Thaïlandais Kiradech Aphibarnrat et de son compatriote Ntithorn Thippong, tenant du titre de l’International Series Singapour.

Outre Ayoub Lguirati, le Royaume a été représenté lors de ce tournoi par Yassine Touhami, Karim El Hali et Othman Raouzi dans la catégorie “professionnels”, et par El Mehdi Fakori, Adam Bresnu, Ahmed Marjan, Hugo Mazen Trommetter et Mohammed Nizar Bourehim dans la catégorie “amateurs”. Avec les 1ers International Series Maroc, c’est la première fois qu’une épreuve de l’Asian Tour se déroule en Afrique du Nord.

Organisées par l’Asian Tour, les séries internationales ont été lancées en vue de renforcer et développer le golf en Asie et au Moyen-Orient.