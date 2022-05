Mohammed VI félicite l’alpiniste Bouchra Baibanou après son exploit au mont de l’Annapurna dans l’Himalaya

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Mme Bouchra Baibanou, qui a réussi l’exploit de hisser haut le drapeau marocain au sommet de l’Annapurna dans l’Himalaya.

Dans ce message, le souverain exprime ses chaleureuses félicitations à Bouchra Baibanou pour cet honorable exploit et ses sincères voeux de davantage de succès dans son brillant parcours d’alpiniste.

Il a également salué les grands efforts déployés par Bouchra Baibanou pour réaliser des meilleures performances dans l’alpinisme, reflétant en cela sa volonté et détermination connues à honorer la femme marocaine et à consacrer sa présence distinguée aux niveaux continental et international.