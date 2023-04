Mehdi Qotbi reçoit à Rabat l’artiste contemporain Ai Weiwei

Se réjouissant de pouvoir accueillir en 2025 les œuvres de l’artiste Ai Weiwei, M. Qotbi a expliqué, dans une déclaration à la MAP, que ce dernier souhaite mettre en évidence l’artisanat marocain et le rendre “encore plus artistique” à travers ses œuvres et ce, afin de faire rayonner la culture marocaine.

“L’exposition de cet artiste mondialement connu apportera aussi encore plus de visibilité au musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain”, a-t-il indiqué.

Dans une déclaration à M24, chaîne d’information en continu de la MAP, l’artiste chinois s’est dit très heureux d’être au Maroc et de pouvoir y exposer son art, à l’invitation de M. Qotbi, expliquant que cela est un premier pas qu’il entreprend avec l’ambition de continuer à partager ses œuvres avec le public africain.

“Installé actuellement à Lisbonne, je pense que la proximité géographique me permettra de venir beaucoup plus souvent en Afrique et au Maroc pour découvrir les traditions, la culture et les langues qui caractérisent le continent et pour étendre mes connaissances le concernant, loin des idées reçues”, a fait savoir Ai Weiwei.

“L’Afrique est au cœur de mes intérêts et pouvoir y exposer mes œuvres est un rêve pour moi !”, a indiqué l’artiste.

Né le 28 août 1957 à Pékin, Ai Weiwei est un sculpteur, photographe, architecte, commissaire d’exposition et blogueur chinois. Lauréat de l’Académie de cinéma de Pékin, il s’est adonné au dessin puis à la photographie avant de se trouver une passion pour l’architecture.

Conseiller artistique dans un cabinet d’architecture suisse, Weiwei compte parmi ses réalisations phares le célèbre Stade national de Pékin (ou “Nid d’oiseau”), construit à l’occasion des Jeux olympiques de 2008.