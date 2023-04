Le renforcement des relations parlementaires au centre d’entretiens entre M. Talbi El Alami et son homologue de la République Dominicaine

Dans un communiqué, la Chambre des Représentants indique que ces entretiens, tenus en présence du président du groupe d’amitié parlementaire Maroc-République dominicaine, Abderrazak Hachimi, et de l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République dominicaine à Rabat, Amaury Justo Duarte, ont également porté sur le renforcement des relations bilatérales et multilatérales entre les deux institutions législatives, outre la nécessité d’une coopération parlementaire entre les deux Chambres à travers les canaux de consultation et de coordination continues, l’échange de visites, la consolidation des partenariats gagnant-gagnant entre le Royaume et la République dominicaine et le respect mutuel de la souveraineté.

Les deux responsables parlementaires se sont également attardés sur la particularité de l’expérience parlementaire de chaque pays et les moyens d’échanger les expériences et les expertises.

A cette occasion, poursuit le communiqué, M. Talbi El Alami a salué la position positive de la République Dominicaine au sujet de l’intégrité territoriale du Maroc, qualifiant le Royaume de modèle régional en matière de stabilité, qui œuvre à la préservation de la paix internationale et à la résolution des conflits de manière pacifique.

Par ailleurs, le président de la Chambre des Représentants a mis en exergue les grands projets lancés par le Royaume depuis plus de 20 ans sous la sage conduite du Roi Mohammed VI, et qui accordent une attention particulière au capital humain dans toutes ses dimensions et manifestations.

Pour sa part, M. Pacheco Osoria s’est félicité de la profondeur des relations entre les deux pays qui partagent plusieurs priorités, comme en témoignent les relations entre la Chambre des Représentants marocaine et la Chambre des députés dominicaine aux niveaux aussi bien bilatéral que multilatéral et ce, dans le cadre du respect mutuel de la souveraineté et de l’unité des États.

Dans le même sens, il a souligné les relations liant la Chambre des députés dominicaine et son homologue marocaine au niveau multilatéral, rappelant que la Chambre des Représentants est membre observateur du Parlement centraméricain et du Forum des présidents des assemblées législatives d’Amérique centrale et des Caraïbes. Au niveau bilatéral, il a évoqué l’Accord de coopération conclu par les deux institutions législatives en octobre 2014 visant à ancrer le rapprochement, la coexistence, la solidarité et l’entente mutuelle.

Dans le cadre de cette visite de travail (23-29 avril), le président de la Chambre des députés dominicaine et la délégation l’accompagnant tiendront une série d’entretiens avec plusieurs responsables et effectueront des visites de terrain pour s’enquérir de près des grands projets lancés par le Royaume, conclut le communiqué.