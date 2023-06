MEDZ accueille le motoriste aéronautique Pratt & Whitney Canada au sein de la zone d’accélération industrielle de MidParc

Cette annonce a été faite en marge de la 54ème édition du Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace Paris – Le Bourget, qui se tient du 19 au 25 Juin 2023, en présence de M. Khalid Safir, Directeur Général de la CDG, M. Omar Elyazghi, Directeur Général de CDG Développement, M. Mohssine Semmar, Président du Directoire de MEDZ et Mme Hind Halim, Membre du Directoire de MEDZ, indique MEDZ dans un communiqué. Cette nouvelle usine sera dédiée à la fabrication des pièces moteur destinées à l’industrie aéronautique commerciale, ajoute la même source.

La zone d’accélération industrielle Midparc de Nouaceur est située au sein du 1er pôle économique du Maroc, Casablanca, et accueille différents acteurs nationaux et internationaux spécialisés notamment dans l’industrie aéronautique, les activités connexes (spatial, défense, sécurité, etc.) et d’autres industries du futur (médical, électronique embarquée, etc.).