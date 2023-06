Ouverture à Rabat de la 53ème session du Conseil des ministres arabes de l’information

L’ordre du jour de cette réunion comporte la présentation et l’évaluation des avancées réalisées dans la mise en œuvre des décisions de la 52ème session du Conseil, tenue au Caire, à la lumière des réunions intensives tenues au niveau des structures du Conseil, des comités et des groupes de travail à l’intérieur et à l’extérieur du pays où se situe le siège.

A cette occasion, l’ambassadeur, secrétaire général adjoint chargé du département des médias et de la communication de la Ligue arabe, Ahmed Rachid Khattabi, a affirmé que le secrétariat général poursuit, en étroite collaboration avec les pays membres et les organisations et unions médiatiques dotées de statut d’observateur, le suivi de l’exécution des résolutions du Conseil.

Le secrétariat général a également organisé une série de réunions qui se sont couronnées par l’élaboration de projets de résolutions et d’initiatives figurant dans l’agenda de la session, marquée par l’esprit de renouvellement, de diversité et d’inclusion, a-t-il ajouté.

S’agissant de la cause palestinienne et de la défense du statut spirituel, juridique et historique d’Al Qods, M. Khattabi a souligné que le secrétariat général a veillé, en contact avec le ministère palestinien de l’Information à travers la Délégation permanente de l’État de Palestine, au suivi des résolutions du Conseil, à l’interaction médiatique concernant les développements sur le terrain et la diffusion des faits à l’opinion publique arabe et internationale, saluant, dans ce cadre, les efforts consentis par les fédérations et organisations médiatiques arabes.

Dans le domaine de la coopération électronique, il s’est félicité du parachèvement des étapes menant à la création de l’observatoire et de la plateforme intégrée en vue de donner une portée concrète au plan de mobilisation médiatique.

M. Khattabi a ainsi affirmé que la volonté du Conseil d’adopter le règlement intérieur du Comité arabe des médias électroniques et la classification par tranche d’âge des usages électroniques vise à protéger les enfants des pratiques non-sécurisées incitant à la violence, l’extrémisme et la haine, faisant part de son souhait de voir la session de Rabat un début de l’élaboration d’une vision commune claire en matière d’interaction avec les plus grandes entreprises digitales.

De son côté, le président du Conseil suprême de la réglementation des médias en Égypte, Karam Jabr, a indiqué que la cause palestinienne est au premier rang des questions évoquées lors des réunions, aux côtés de la poursuite de la stratégie médiatique arabe, du plan de mobilisation médiatique arabe à l’étranger, notamment en ce qui concerne la promotion de l’image arabe chez l’autre et le rôle des médias dans la lutte contre le terrorisme, et de la carte médiatique arabe de développement durable.

Il a, dans ce sens, salué l’adoption du projet présenté par l’Égypte autour de la création d’un “groupement des professionnels des médias arabes”, comme l’un des projets du plan de mobilisation médiatique arabe à l’étranger, et l’attribution du suivi des étapes nécessaire à son exécution au secrétariat général.

Mettant l’accent sur la nécessité de renforcer la coopération médiatique arabe en vue de lutter contre le discours de haine selon une stratégie unifiée, M. Jabr a affirmé que la lutte médiatique et intellectuelle contre l’extrémisme et le terrorisme est tout aussi importante, voire plus importante que la lutte sécuritaire et militaire contre ces fléaux, de par l’impact direct des médias sur la diffusion des valeurs de tolérance et du vivre ensemble dans les sociétés.

La lutte contre le terrorisme passe par une stratégie médiatique aux objectifs clairs en vue de faire face aux rumeurs et à la désinformation, a-t-il dit, soulignant le rôle de la presse de paix dans la promotion du dialogue et l’importance de la mise en œuvre du projet proposé relatif à la création d’un Institut arabe du journalisme de paix.

M. Jabr a, dans ce cadre, relevé que la réalisation de ce projet vise à renforcer le rôle de la Ligue arabe dans l’instauration de la paix à même de résoudre les conflits, notamment dans les zones en crise.

L’adoption d’une stratégie arabe unifiée pour traiter avec les multinationales des médias contribuera à l’organisation de l’action des médias, réseaux sociaux et plateformes de diffusions électroniques, a-t-il fait remarquer, notant que cette stratégie vise à protéger les causes arabes, au premier rang desquelles la question palestinienne, de la désinformation et du discours incitant à la haine.

L’ordre du jour de cette réunion comporte également la poursuite du soutien médiatique à la cause palestinienne, notamment à Al Qods occupée, et le suivi du plan d’action médiatique arabe à l’étranger, y compris le projet d’observatoire et celui de la plateforme intégrée.

La réunion ministérielle discutera également de la modernisation de la stratégie des médias arabes et de l’élaboration de son plan d’exécution, de la mise en œuvre des objectifs du plan des médias arabes pour le développement durable 2030, de l’intégration de l’éducation aux médias dans les cursus scolaires, les médias spécialisés dans l’environnement et l’élaboration d’une stratégie unifiée pour traiter avec les multinationales des médias.