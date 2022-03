Marrakech : quelque 1.000 bénéficiaires d’une caravane médicale pluridisciplinaire destinée au monde rural

Organisée par les ONG MekkiL’ et El Yassmine, en partenariat avec la Direction Régionale de la Santé et de la Protection Sociale de Marrakech-Safi et le Centre de Santé de Sidi-Moussa, cette caravane s’inscrit dans le cadre de l’opération “Securaid”, visant à répondre aux besoins en matière de santé et à offrir des consultations médicales, des soins et des médicaments aux habitants du monde rural.

Lors de cette mission, quelque 80 médecins, toutes spécialités confondues, 70 infirmiers, sages-femmes et 25 bénévoles se sont mobilisés durant ces deux week-ends, placés sous le signe de la santé et de la solidarité.

Les équipes encadrantes ont assuré un parcours de santé complet (médecine générale, ORL, médecine dentaire, dépistage, cardiologie, endocrinologie, neurologie, urologie, échographie, …), ainsi que le suivi vers des médecins privés et/ou pratiquant au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Mohammed VI pour des traitements et des prises en charge globales.

Afin de faciliter l’accès aux soins, un véhicule médical de proximité et équipé d’échographes s’est installé sur le site pour des examens médicaux approfondis.

Une surveillance particulière a été, de même, accordée au dépistage de pathologies liées au cancer du sein et du col de l’utérus, ainsi qu’au dépistage du VIH et de l’excès de cholestérol.

Cette caravane a été appuyée par une campagne de prévention et de sensibilisation au profit des populations du monde rural.

“Securaid”, rappelle-t-on, s’inscrit dans le cadre du projet-pilote “Douars en vie”, dont l’objectif consiste en le développement socio-économique d’un village rural, à travers 5 axes majeurs à savoir : l’éducation, la santé, l’épanouissement, le sport et l’environnement.