Entretiens maroco-émiratis sur les moyens de promouvoir les relations commerciales

La promotion des relations commerciales et industrielles entre le Maroc et les Emirats Arabes Unis a été au centre d’une réunion de travail tenue, dimanche à Rabat, entre le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et le ministre émirati de l’Industrie et des technologies avancées, Sultan bin Ahmed Al Jaber.

Les discussions ont porté sur les moyens à mettre en œuvre pour renforcer les relations commerciales et réaliser des projets industriels conjoints, à déclaré M. Mezzour à la MAP, à l’issue des entretiens avec son homologue émirati, qui effectue une visite de travail au Royaume. Ainsi, il a été décidé de créer un groupe de travail conjoint pour explorer des pistes de coopération en matière de complémentarité industrielle entre les deux pays, a fait savoir M. Mezzour. Cette Task force devrait aboutir à des projets communs qui vont contribuer à la création de postes d’emploi au Maroc et aux Émirats Arabes Unis, a conclu le ministre.