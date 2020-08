Marrakech célèbre la Journée nationale du migrant

Organisé avec la participation de l’ensemble des services décentralisés et des partenaires dans les secteurs semi-public et privé, cet événement constitue aussi une opportunité pour consolider les liens entre les Marocains du monde et leur pays d’origine et de mettre en avant leurs rôles au service du développement socio-économique que connait le Royaume.

Cette rencontre est une occasion pour échanger sur les diverses contributions de cette catégorie de la société au processus de développement du pays conformément à une approche globale et participative visant notamment à promouvoir l’investissement et à créer des opportunités d’emploi.

S’exprimant à cette occasion, le wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou a indiqué que sur Hautes Instructions Royales, il a été décidé de célébrer cette journée nationale, en dépit de la conjoncture exceptionnelle que traverse le Maroc et le monde, dans le strict respect des mesures préventives visant à enrayer la propagation du coronavirus (Covid-19).

La célébration de cette journée traduit la Haute Sollicitude Royale envers les MRE, a-t-il ajouté, relevant que cette journée se veut une occasion pour réaffirmer l’attachement des MRE à leurs pays et leur contribution aux différents chantiers de développement que connait le Maroc.

Dans ce cadre, M. Kassi-Lahlou a fait remarquer que lors de la pandémie, la communauté marocaine résident à l’étranger a fait preuve d’un grand élan de solidarité non seulement dans un cadre proprement familial mais aussi à travers la contribution au Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du coronavirus (Covid-19) créé sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI.

Lors de cette journée, plusieurs administrations et établissements publics (direction des Impôts, Groupe Al Omrane, la RADEEMA, l’Agence urbaine, l’administration des Douanes, la Conservation foncière, le Centre régional d’investissement) ont aménagé des stands au sein de la Wilaya, pour informer et conseiller les MRE sur les démarches administratives relatives notamment aux opportunités d’investissement qu’offre le Maroc.

La journée nationale du migrant, instituée en 2003 par SM le Roi Mohammed VI, est également l’occasion de promouvoir un espace de dialogue avec les MRE, en vue de mieux prendre connaissance de leur situation et de leurs besoins, de répondre à leurs attentes et de les informer des prestations assurées par les services extérieurs dans les différents domaines.

Lors de sa 8ème réunion tenue le 10 juillet 2020 à Rabat, la Commission ministérielle pour les affaires des MRE et de la migration a recommandé la mise en place de mesures afin d’instaurer un système de protection sociale au profit des Marocains résidant dans des pays n’ayant pas d’accords de coopération avec le Maroc en la matière.