Maroc/PLF-2022: Priorité à la consolidation des bases de la relance économique

L’exécutif va aussi œuvrer à la promotion de l’initiative entrepreneuriale via la poursuite du programme “Intelaka” qui bénéficiera d’une nouvelle dynamique dans le cadre du partenariat avec les différents acteurs.

En outre, des efforts seront consentis pour soutenir les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) qui évoluent dans le domaine de l’export, en particulier vers l’Afrique et ce, à travers le renforcement des mécanismes de garantie pour faciliter l’accès de ces entreprises au financement.

Parallèlement, le gouvernement, dans un souci de fournir des postes d’emploi et de créer de la valeur ajoutée, continuera de déployer les efforts nécessaires pour améliorer l’environnement des affaires, en poursuivant la mise en œuvre de la politique nationale d’amélioration de l’environnement des affaires pour la période 2021-2025. De plus, et afin de développer le système d’accompagnement des entreprises, le gouvernement veillera à adopter la Charte de l’investissement et à réviser le cadre incitatif pour encourager les entreprises à investir davantage dans des activités à haute valeur ajoutée.

Ces efforts s’accordent avec les orientations du rapport général sur le nouveau modèle de développement (NMD) visant à moderniser le tissu économique actuel à travers l’intégration d’un plus grand nombre d’activités dans le secteur formel et élever la valeur ajoutée locale, de manière à promouvoir le “Made in Morocco”.

Parallèlement aux efforts fournis pour relancer l’économie, le gouvernement s’engage, à travers le PLF-2022, à maintenir son soutien de la dynamique de l’investissent public.

Dans ce sillage, l’accompagnement des stratégies sectorielles et des projets d’infrastructures en cours tout en veillant à consolider les acquis et à préparer une nouvelle génération de plans sectoriels, représente un des principaux défis.

Cette orientation volontariste qui consiste à soutenir des investissements dans des projets structurants et donner la priorité aux projets de production, créateurs de richesse et d’opportunités de travail, s’inscrit dans le cadre de l’impulsion de la dynamique de développement intégrée et globale.