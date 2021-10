Sahara marocain: La CELAC soutient “fermement” une solution politique et mutuellement acceptable

La Communauté des États latino-américains et des caraïbes (CELAC) a réaffirmé, mardi à New York, son soutien “ferme” aux efforts du Secrétaire général de l’ONU visant à parvenir à une solution politique juste, durable et mutullement acceptable à la question du Sahara marocain.