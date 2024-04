Maroc : Loudyi s’entretient avec le président du Comité militaire de l’OTAN

« Cette visite au Royaume s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’OTAN pour renforcer son partenariat avec les membres du dialogue méditerranéen, dans la perspective de recueillir une évaluation de la situation sécuritaire régionale et d’affermir les opportunités de coopération avec l’Alliance », indique l’Administration de la Défense nationale dans un communiqué.

Au cours de cet entretien, les responsables ont échangé sur différents aspects de la coopération entre l’OTAN et le Maroc dans les domaines de formation et de renforcement des capacités en vue d’assurer la sécurité dans la région méditerranéenne, ajoute la même source.

Le responsable otanien a salué l’engagement multidimensionnel du Royaume, en tant qu’acteur important de stabilité, face aux différents défis et enjeux marquant la sécurité régionale et sa détermination, sous l’égide et la direction éclairée du Roi Mohammed VI, pour la conduite des stratégies de réformes et le rayonnement du Royaume en tant que havre de stabilité et de paix pour son voisinage euro-méditerranéen et africain, poursuit l’Administration.

Au terme de cette rencontre, les responsables ont manifesté l’ambition et la volonté communes de consolider, à l’avenir, les relations unissant le Royaume du Maroc et l’OTAN.

L’Amiral Bauer animera une conférence au Collège Royal de l’enseignement militaire supérieur à Kénitra au profit des officiers militaires sous le thème « Les perspectives et les stratégies de l’OTAN », relève le communiqué.