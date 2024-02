Maroc: Loudyi reçoit le ministre roumain de la Défense Nationale

Cette visite, qui s’inscrit dans le cadre de la consolidation et de la diversification de la coopération bilatérale entre les deux pays, a été marquée par la signature de l’Accord de Coopération dans le domaine militaire et technique entre le Maroc et la Roumanie et ce, en présence du Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud.

Ledit Accord de coopération concerne notamment les domaines de la formation, entraînements et exercices, de l’industrie de défense, du soutien technique et échange d’expertise, de la santé militaire, de la cybersécurité et la création d’une commission militaire mixte devant arrêter les axes de coopération et se réunissant alternativement à Rabat et à Bucarest.

En outre, les deux parties ont souligné le rôle positif et constructif du Royaume du Maroc et de la Roumanie dans le maintien de la stabilité, de la sécurité et de la paix dans leurs régions respectives, étant conscients du rôle et de la responsabilité que dictent leurs positions géostratégiques pour promouvoir la paix et la concorde en Afrique et en Europe.

M. Tilvar a souligné le caractère hautement prioritaire du partenariat avec le Maroc et a saisi cette occasion pour exprimer son admiration quant au niveau de développement économique et social, fort impressionnant, réalisé par le Royaume, sous le leadership du Roi, faisant ainsi du Maroc un acteur dynamique et un havre de stabilité et de paix pour son voisinage euroméditerranéen et africain.

Au terme de cette rencontre, les deux responsables ont manifesté l’ambition et la volonté communes de consolider, à l’avenir, ces relations à travers la mise en œuvre des dispositions de l’Accord de Coopération dans le domaine militaire et technique signé ce jour, ainsi que par la régularité des échanges de visites des responsables des deux pays.