Maroc: des chefs des partis politiques à El Guerguerat

Les chefs des partis politiques marocains ont effectué une visite à El Guerguerat, ce vendredi 27 novembre, afin de réaffirmer leur engagement total en faveur de la défense de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc.

Dans une déclaration signée par huit formations politiques, issues de la majorité et de l’opposition, les chefs de partis ont salué les sages et fermes décision du Roi Mohammed VI dans le gestion des évènements d’El Guerguerat sur tous les plans, et rendu hommage aux Forces armées royales (FAR), qui sont intervenues de manière pacifique et responsable pour mettre fin au blocage du poste frontière d’El Guerguerat.