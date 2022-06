Maroc : le Moussem des fiançailles d’Imilchil du 22 au 25 septembre

L’annonce a été faite lors d’une réunion de préparation de ces deux événements, tenue, jeudi à Midelt, sous la présidence du gouverneur de la province, Mustapha Ennouhi, en présence des représentants de plusieurs institutions et départements concernés.

Intervenant à cette occasion, M. Ennouhi a souligné l’importance de ces deux événements culturels qui ont pour objet de promouvoir le patrimoine culturel immatériel de cette région du Royaume, de le sauvegarder et de le pérenniser.

Il a relevé que le Moussem des fiançailles et le Festival des musiques des cimes d’Imilchil tendent à consacrer des traditions sociales ancrées dans l’histoire de cette région, appelant l’ensemble des acteurs concernés à œuvrer davantage pour la pérennisation de ce patrimoine.

M. Ennouhi a plaidé, en outre, pour une coordination entre ces acteurs et la conjugaison de leurs efforts pour une bonne préparation de ces deux événements, à travers la constitution de commissions locales à même de veiller à assurer leur réussite à tous les niveaux.

Le reste des participants ont mis en exergue les significations historiques et culturelles de ces deux manifestations, faisant part de leur disposition à contribuer activement à leur succès.

Cette réunion a été marquée par la participation du président du Conseil provincial de Midelt, ainsi que des représentants des départements de la culture, du tourisme et de l’agriculture, des autorités locales, de l’Agence nationale de développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA) et des services de sécurité.