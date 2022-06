Le tourisme, un nouveau vecteur pour raffermir le partenariat stratégique Maroc-Brésil

S’exprimant jeudi soir à Sao Paulo, à l’occasion de l’étape brésilienne du “Light Tour Act II” organisé par l’Office national marocain du tourisme (ONMT), dans le cadre de la campagne promotionnelle “Maroc: Terre de Lumière”, le diplomate marocain a souligné que, plus que d’autres domaines de coopération, le tourisme est le secteur qui contribue le plus à rapprocher les peuples, permettant une connaissance mutuelle et créant des liens culturels et humains.

“Les 12 millions de touristes qui visitent le Maroc chaque année, dont environ 50.000 Brésiliens, découvrent le Maroc comme un pays ouvert et tolérant et comme une nation fière de son héritage millénaire et, en même temps, attachée aux valeurs d’universalisme et de cosmopolitisme”, a-t-il ajouté.

Pour M. Adghoghi, qui a mis en avant les principaux aspects de l’offre touristique marocaine, le tourisme permet au Maroc de valoriser sa culture, riche de ses affluents amazigh, arabe, juif, africain et méditerranéen. Il a poursuivi que “notre ambition est d’augmenter le nombre de touristes brésiliens visitant le Maroc, ainsi que de promouvoir la destination Brésil auprès des touristes marocains”, a assuré M. Adghoghi.

Dans ce sillage, il a fait observer que la mobilité dans les deux sens est facilitée par la non-exigence de visas pour les ressortissants marocains et brésiliens, ainsi que par les liaisons quotidiennes qu’assuraient Royal Air Maroc entre Casablanca et Sao Paulo, avant la pandémie, soulignant l’importance que revêt le rétablissement de cette desserte aérienne.

Le Maroc et le Brésil, grâce à leurs identités multiculturelles et cosmopolites, ont tout le potentiel pour œuvrer à une meilleure connaissance réciproque et à davantage d’initiatives culturelles communes, le tourisme en est le meilleur vecteur, a-t-il conclu.