Maroc : le Groupe scolaire Jacques Chirac inaugure son nouveau lycée à Rabat

Le Groupe scolaire se distingue par son offre multilingue dès la maternelle, intégrant l’enseignement de l’arabe et de l’anglais. Le nouveau lycée promet une préparation solide pour le Baccalauréat français, avec en prime des options telles que le parcours pour le Baccalauréat français international arabe et la possibilité d’un double cursus intégrant le High School Diploma américain.

Le GSJC fait preuve d’une approche pédagogique innovante et personnalisée. L’intégration des technologies modernes, comme les ordinateurs personnels dès la 6ème et des programmes spécialisés met en lumière cette orientation vers l’avenir. L’école maintient son engagement envers un enseignement adaptatif et inclusif, assurant un suivi personnalisé pour chaque élève, lit-on dans la présentation de l’établissement.

La transition vers ce nouveau chapitre a été marquée par le lancement de la campagne d’admission le 15 janvier 2024, établissant une continuité depuis l’ouverture de l’école primaire. Avec cette extension, l’école atteindra sa pleine capacité, accueillant 1500 élèves répartis sur quatre cycles, consolidant ainsi sa réputation d’institution éducative de premier plan, assure-t-on de même source.

Cette progression naturelle dans l’offre éducative se reflète dans le programme du GSJC, aligné sur les exigences du ministère français de l’Éducation nationale et couvrant le parcours de la Petite section au baccalauréat.

Dans une déclaration à la presse en marge de l’inauguration, Mme Claude Chirac, la fille cadette de l’ancien président français, feu Jacques Chirac, a exprimé sa fierté de faire partie de cette cérémonie, soulignant l’attachement profond que son père avait pour le Maroc. Mme Chirac a mis en avant l’importance de l’éducation pour l’avancement de la société, évoquant un dicton de son père: « On ne s’élève dans la vie que par la connaissance et par l’éducation ».

Dans une déclaration similaire, le Directeur général du groupe Hayan, maison mère du GSJC, Ali Guedira, a fait état de l’avancement du projet du groupe scolaire, soulignant que l’établissement, porté sur le multilinguisme, le digital et l’innovation, s’est progressivement frayé un chemin au bout de l’offre éducative de la capitale.

La Cheffe d’établissement du GSJC, Carole Soulagnes, s’est félicitée, quant à elle, du progrès réalisé par le groupe scolaire, saisissant l’occasion pour remercier l’intégralité de l’équipe qui a œuvré à la réalisation et à la concrétisation de ce projet. Elle a également affirmé que les premiers bacheliers du lycée seront diplômés en 2025.

Basé à Rabat et partenaire de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger (AEFE) depuis 2019, le Groupe Scolaire Jacques Chirac se présente comme école citoyenne connectée et plurilingue, qui s’appuie sur une pédagogie innovante et des valeurs humanistes portées par un corps enseignant expérimenté composé de 75% d’enseignants internationaux et de 25% de Marocains.