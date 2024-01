Un nouveau mini-remaniement ministériel en Tunisie

Ainsi, le président tunisien Kais Saied a nommé Fériel Ouerghi, ministre de l’Economie et de la Planification, Fatma Thabet, ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines et Lotfi Dhiab, ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, précise la Présidence tunisienne dans un communiqué.

De nouveaux secrétaires d’Etat ont été nommés également auprès de la ministre de l’Economie et de la Planification chargé des PME, de la ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines chargé de la Transition énergétique, et du ministre de l’Emploi chargé des entreprises citoyennes.

En août dernier, le Président tunisien Kais Saied a décidé de nommer Ahmed Hachani en tant que nouveau chef de gouvernement.

Plusieurs ministres se sont vu limogés depuis l’année dernière, le dernier datant d’octobre 2023 où le ministre tunisien de l’Economie et de la planification Samir Saïed a été démis de ses fonctions.

Un mini-remaniement ministériel, marqué par la nomination de deux nouveaux ministres, a été opéré par le Président tunisien au cours de l’année dernière.