Maroc : le conseil central de la jeunesse socialiste tient sa 4ème session

Cette session, marquée par la présence du secrétaire général du PPS, Mohamed Nabil Benabdallah aux côtés de plusieurs membres du bureau politique, a été l’occasion pour étudier et débattre d’un ensemble de questions relatives à la conjoncture actuelle aux niveaux social, économique et politique.

A cette occasion, M. Benabdallah a indiqué dans une déclaration à la MAP que cette réunion constitue une occasion pour faire le point sur les derniers développements de la scène nationale notamment par rapport aux jeunes, soulignant l’importance de se concentrer sur les préoccupations et les aspirations de cette catégorie, pour mobiliser son énergie et renforcer les moyens susceptibles d’impliquer cette frange de la société dans l’action politique.

M. Benabdallah a appelé la jeunesse socialiste à œuvrer à l’encadrement des jeunes et l’élargissement du travail à différents niveaux afin d’aboutir à de nouveaux résultats et idées, susceptibles de produire le renouvellement des élites capables et de donner de la force à l’action politique.

Pour sa part, le secrétaire général de la Jeunesse Socialiste, Younes Siraj a fait savoir que cette session porte sur l’évaluation de l’action de la jeunesse socialiste au niveau organisationnel, ainsi que sur les activités menées par ses branches.

S’exprimant sur la condition des jeunes au Maroc, il a précisé que l’intégration des jeunes dans les différents domaines sociaux, économiques, politiques et culturels est devenu l’une des portes d’entrée à la justice sociale, compte tenu de l’indispensabilité de cette catégorie pour l’aboutissement de tout projet sociétal.