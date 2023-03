Abdellatif Mohammadi élu secrétaire national de l’organisation de la jeunesse constitutionnelle

Abdellatif Mohammadi a été élu secrétaire national de l’organisation de la jeunesse constitutionnelle lors du 3ème congrès national de l’organisation, tenu samedi à Casablanca.

Au cours de ce congrès, dont les travaux ont été présidés par le Secrétaire général du parti de l’Union Constitutionnelle, Mohamed Joudar, en présence des membres du bureau politique du parti, 20 membres (hommes et femmes) ont été élus au bureau national de l’organisation de la jeunesse constitutionnelle.

Ce congrès a été sanctionné d’un communiqué final qui fixe une série d’objectifs pour cette organisation.

Ainsi, l’organisation est appelée à promouvoir, diffuser et renforcer les principes du libéralisme, défendre le pluralisme intellectuel et linguistique, renforcer le rôle de la jeunesse au sein du parti et former de jeunes cadres capables de contribuer aux différentes questions politiques à l’échelle nationale et internationale.

L’organisation devra également formuler des propositions et des solutions aux problèmes auxquels font face de nombreux secteurs, créer des réseaux de coopération et de partenariats avec les organisations internationales ayant les mêmes orientations en vue de défendre les causes justes, à leur tête la question du Sahara marocain.

Le communiqué final souligne, en conclusion, la nécessité pour l’organisation de la jeunesse constitutionnelle de contribuer au chantier du renouvellement et de construction organisationnelle du parti au niveau des différentes régions, et d’attirer les jeunes, les former et les encadrer sur les plans politique et organisationnel, pour préparer des cadres capables d’assumer les différentes responsabilités avec mérite et efficience.