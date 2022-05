Maroc: le CCME investit la 27ème édition du Salon international du livre et de l’édition à Rabat

Près d’une centaine d’auteurs, de créateurs et de chercheurs d’une vingtaine de pays d’Afrique, d’Europe (Allemagne, Belgique, France, Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Finlande), du monde arabe, des Amériques et du Maroc sont invités autour d’un programme riche en rencontres, débats et signatures à Rabat et dans plusieurs sites et villes marocaines.

Le Conseil prévoit une programmation généreuse (autour de 70 activités), à la fois sur son pavillon au SIEL et hors les murs. D’une part, les rencontres sur le stand tenteront de rendre un hommage aux divers apports et contributions des diasporas africaines dans le rapprochement des cultures. D’autre part, une programmation déployée sur plusieurs sites mettra en discussion les évolutions et les réalités des migrations marocaines et fera connaître les jeunes auteurs émergents et les femmes acteurs importants dans ces changements et dynamiques.

La présence du CCME au SIEL sera déclinée autour de plusieurs axes:

Nouvelles de la littérature marocaine de l’immigration : des rencontres littéraires qui invitent les nouvelles plumes de la littérature marocaine des Pays-Bas, de Belgique, d’Italie, de France, d’Espagne et de d’Allemagne, en partenariat avec la Fondation Hiba, la Délégation générale Wallonie-Bruxelles, l’Institut Cervantes de Rabat, l’Institut NIMAR (Pays-Bas), le Centre culturel italien, l’Institut français du Maroc et la Fondation Hans Seidl ;

Vivre dans l’immigration aujourd’hui. Regards croisés : des tables-rondes organisées en partenariat et au sein de la faculté des lettres et des sciences humaines de Fès, du laboratoire littérature, arts et ingénierie pédagogique de la faculté des lettres et des sciences humaines, Université Ibn Tofaïl, Kénitra et de la faculté des langues, arts et sciences humaines d’Aït Melloul, Université Ibn Zohr, Agadir et à l’Institut français d’Agadir ;

Programme Cinéma documentaire : quatre films à accès libre au public seront projetés au Cinéma Renaissance à Rabat, en partenariat avec la Fondation Hiba et l’association des Rencontres méditerranéennes du cinéma et droits de l’homme (ARMCDH). Une avant-première est prévue en partenariat avec le Festival international de documentaire d’Agadir (FIDADOC), TV 2M, Laya Prod et La Prod; Les tables-rondes thématiques, un espace de débats et échanges autour de l’actualité sur les migrations en présence d’auteurs, de chercheurs, de décideurs, de journalistes … et d’acteurs associatifs; L’heure littéraire et Dans mon monde : un auteur et ses livres, un format de rencontres-signature avec un auteur autour de son œuvre; Autour d’un livre, avec notamment la présentation d’un livre inédit en hommage aux auteurs pionniers de l’immigrations (D. Chraïbi, M. Khair-Eddine, M. Leftah, E. Amran El Maleh) et aux chercheurs et auteurs qui continuent aujourd’hui à faire rayonner la littérature et les réalités migratoires dans tous les domaines ;

Espace jeunesse ou l’arganier à palabres, accueille tous les jours de 10h à 12h30 sur le pavillon du CCME des groupes d’étudiants, lycéens, associatifs de Rabat et d’ailleurs. Des lectures croisées et cercles de jeux avec des auteurs de la diaspora autour d’un livre, d’un pays, d’un parcours. En partenariat avec les associations de migrants du Maroc et des associations de solidarité.

Le Pavillon du CCME prévoit bien évidemment un espace dédié aux publications du Conseil en présence de leurs auteurs et présentera La grande libraire numérique de l’immigration, une collection de publications scientifiques, d’ouvrages littéraires et de beaux livres sur les migrations téléchargeable à partir de la nouvelle application, lancée à l’occasion CCMEBOOKS.

Le SIEL est ouvert au public du vendredi 3 au dimanche 12 juin 2022, de 10 heures à 20 heures. La manifestation aura lieu sur le site OLM Souissi. Elle est organisée par la Direction du livre du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.