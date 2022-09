Maroc: L’augmentation du taux directeur à 2% devrait soutenir la valeur fondamentale du dirham (AGR)

Le monnaie nationale devrait en effet s’apprécier à horizon 3 mois face au dollar, indique AGR dans sa note “Weekly Mad Insights – Currencies” qui couvre la période du 19 au 23 septembre.

“Compte tenu de l’actualisation des prévisions de la parité EUR/USD et des conditions de liquidité sur le marché des changes, nous avons revu à la hausse nos prévisions de l’USD/MAD à horizons 1, 2 et 3 mois. Face au cours spot, le MAD devrait se déprécier face au dollar à horizons 1 et 2 mois et s’apprécier à horizon 3 mois”, expliquent les analystes d’AGR.

Les niveaux cibles de la parité USD/MAD ressortent quant à eux, à 10,93, 10,93 et 10,83 à horizons 1, 2 et 3 mois contre un cours spot de 10,87, souligne la même note qui fait savoir que face à l’Euro, le Dirham devrait s’apprécier à horizon 1 mois, 2 mois et 3 mois.

Pour leur part, les niveaux cibles de la parité EUR/MAD ressortent à 10,59, 10,59 et 10,48 à horizons 1, 2 et 3 mois contre un cours spot de 10,60, relève AGR.