USA : les taux hypothécaires montent à 6,7 %, un plus haut depuis 2007

Il s’agit du taux le plus élevé depuis juillet 2007 et de la sixième semaine consécutive de hausse des taux. Le taux de cette semaine est en hausse par rapport à 6,29% la semaine dernière, sachant qu’il a un an, les taux étaient de 3,01 %.

La flambée des taux hypothécaires fait suite à une série de hausses des taux d’intérêt de la Réserve fédérale. La banque centrale a pris des mesures agressives pour tenter de juguler l’inflation la plus élevée depuis des décennies, augmentant son taux de référence cinq fois cette année. L’incertitude a creusé l’écart entre les offres des différents prêteurs, a souligné l’économiste en chef de Freddie Mac, Sam Khater, dans un communiqué.

“Si vous regardez la situation dans son ensemble, où nous en sommes aujourd’hui par rapport à où nous étions au début de cette année, nous sommes dans un environnement d’abordabilité très différent”, a noté, de son côté, Andy Walden, vice-président de la recherche d’entreprise chez la société de données hypothécaires Black Knight. Les taux ont tellement augmenté cette année que certains acheteurs potentiels ont abandonné l’idée et décidé de continuer à louer. D’autres dépensent beaucoup plus pour leurs paiements mensuels qu’ils ne l’avaient prévu.

Les ventes de logements existants ont chuté aux Etats-Unis pendant sept mois consécutifs jusqu’en août. Les prix des logements continuent d’augmenter d’une année à l’autre, mais le rythme de croissance a ralenti et les prix commencent à baisser d’un mois à l’autre.