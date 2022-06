Maroc: Généralisation du préscolaire pour lutter contre la déperdition scolaire (Benmoussa)

Le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa a indiqué, lundi à Rabat, que la généralisation de l’enseignement préscolaire et l’élargissement de l’offre scolaire, en démocratisant notamment les écoles communales en milieu rural, sont parmi les mesures principales prises par son département afin de lutter contre la déperdition scolaire.

En réponse à une question orale posée par le groupe du Rassemblement national des indépendants et le groupe Istiqlalien de l’unité et l’égalitarisme à la Chambre des Représentants, M. Benmoussa a fait savoir que le système éducatif compte actuellement 226 écoles communales et ambitionne d’en créer 250, dont 150 dans le cadre du programme d’appui financé par la Banque européenne d’investissement et l’Union européenne.