Maroc/Automobile : Les ventes augmentent de 6,65% en janvier

Ces ventes se répartissent sur les voitures particulières (11.679 unités, en hausse de 4,38%) et les véhicules utilitaires légers (1.656 unités, +25,93%), précise l’AIVAM.

Dans le détail, la marque Dacia continue de dominer le segment des voitures particulières (VP) avec une part de 30,92%, soit 3.611 immatriculations (+6,46%), suivie de Renault (1.411 unités écoulées et une part de 12,08%) et de Hyundai (1.089 unités et 9,32%), fait savoir la même source.

Parallèlement, Citroën et Fiat ont progressé de 16,1% à 577 unités et de 1,47% à 414 unités, alors que les marques Opel et Skoda ont enregistré des hausses spectaculaires de 100,3% et 70,1%.

Pour ce qui est des véhicules utilitaires légers (VUL), les ventes de la marque chinoise Dongfeng Sokon (DFSK) ont grimpé de 31,06% à 346 unités, soit une part de marché de 20,89%, devançant ainsi Ford (192 immatriculations et une part de 11,9%) et Renault (186 unités et 11,23%).

Concernant les ventes des voitures “Premium”, les trois marches du podium restent dominées par Audi, BMW et Mercedes avec des parts de marché de 2%, 1,72% et 1,52%. Ces trois constructeurs allemands ont, en effet, écoulé respectivement 233, 201 et 178 unités en janvier 2021. Pour sa part, Porsche a augmenté ses ventes de 212,5% à 50 véhicules.