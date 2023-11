Maroc-Allemagne : Le Royaume offre d' »énormes opportunités » de coopération (économiste allemand)

« Le Maroc regorge de potentialités. Il est l’une des destinations les plus importantes en ce qui concerne la production de l’hydrogène vert, l’industrie automobile, l’aéronautique et la pharmacie », a déclaré M. Kannengiesser à la MAP.

Selon lui, le Maroc dispose des ‘’facteurs qui intéressent les investisseurs internationaux en général, et allemands en particulier’’, notant que l’industrie allemande cherche aujourd’hui des pays -comme le Maroc- qui ont des marchés diversifiés.

« Nous devons promouvoir davantage ces opportunités au Maroc », a-t-il plaidé, relevant que le commerce extérieur entre les deux pays a enregistré une croissance remarquable au cours des dernières années.

L’économiste est également revenu sur la participation du Maroc à la 4ème édition du Sommet G20 sur l’investissement « Compact With Africa », tenue la semaine dernière à Berlin. Un évènement au cours duquel le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a souligné l’importance du partenariat maroco-allemand fondé sur des relations solides qui ne cessent de se renforcer dans divers domaines.

‘’Le Royaume est l’un des pays les plus attractifs du ‘G20 Compact With Africa’, en ce sens qu’il est doté d’un véritable agenda de réformes économiques permettant d’explorer et de créer plusieurs opportunités d’investissement et de coopération dans divers domaines’’, a indiqué M. Kannengiesser.

Et de relever que la coopération avec le Maroc permettrait à l’Allemagne de conquérir d’autres marchés sur le continent africain, ajoutant que le Maroc, ‘’un pays riche de ses compétences, est une destination prometteuse pour les investissements’’.

Le partenariat entre le Maroc et l’Allemagne connaît un développement soutenu, notamment à la lumière de l’augmentation du volume des investissements allemands dans le Royaume, qui ont été multipliés par six entre 2015 et 2022.