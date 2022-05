Maroc: adoption d’un projet de loi relative aux énergies renouvelables et à la régulation du secteur de l’électricité

La Chambre des représentants a adopté à l’unanimité, lundi en séance plénière, le projet de loi 40-19 modifiant et complétant la loi 13-09 relative aux énergies renouvelables et la loi 48-15 relative à la régulation du secteur de l’électricité et à la création de l’autorité nationale de régulation de l’électricité.