Mali: annulation des festivités de l’anniversaire de l’indépendance

Le Président de la Transition au Mali, le colonel Assimi Goïta a décidé d’annuler les festivités marquant la commémoration de l’anniversaire de l’indépendance du pays, selon le compte rendu du conseil des ministres tenu mercredi soir.

« Le président de la Transition, chef de l’Etat, a décidé de surseoir aux activités festives du 22 septembre 2023 marquant la commémoration de l’indépendance de notre pays, qui sera célébrée dans la sobriété et dans l’esprit du sursaut national », souligne le communiqué publié à l’issue du Conseil.

M. Goïta a ordonné au gouvernement d’allouer les fonds prévus pour ces festivités à l’aide aux victimes d’une série de récentes attaques et à leurs familles, indique la même source.

Il a marqué ‘’sa profonde affliction face aux pertes en vies humaines et aux blessés civils et militaires occasionnés par la série macabre d’attaques terroristes perpétrées contre les populations civiles et les éléments des Forces de défense et de sécurité maliennes, à travers l’attentat sauvage et barbare contre le bateau «Tombouctou», et les assauts sur les camps des villes de Bamba, Gao et Bourem, respectivement le 7, 8 et 12 septembre’’.

Depuis 2012, le Mali est en proie à l’expansion terroriste et à une profonde crise multidimensionnelle, notamment sécuritaire, politique, économique et humanitaire.