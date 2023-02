Mali : 37 terroristes neutralisés et 44 autres interpellés dans des opérations sécuritaires

L’armée malienne a mené 11 opérations aéroportées dans plusieurs localités, 20 missions de reconnaissances offensives dans les différentes zones du sud du pays, 07 frappes aériennes, des surveillances de drones dans plusieurs secteurs, ainsi qu’une opération spéciale aéroterrestre, indique un communiqué de l’état-major général des armées du Mali.

Ces opérations ont permis de neutraliser 37 terroristes dans les différentes zones et d’interpeler 44 suspects, ajoute la même source, précisant que 05 sanctuaires terroristes ont été détruits et 07 engins explosifs improvisés neutralisés.

L’armée a également récupéré des armes, des chargeurs, une importante quantité de munitions, des matériels de fabrication d’EEl, des moyens de communication et divers matériels et a détruit 02 Pick-up et 31 motos, selon le communiqué.

Depuis 2012, le Mali est en proie à des incursions terroristes et des violences intercommunautaires ayant fait des milliers de morts et des centaines de milliers de déplacés.