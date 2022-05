Maintien de la paix: l’ONU exprime son “extrême reconnaissance” pour le rôle important du Maroc (Porte-parole)

“Les troupes du Royaume du Maroc jouent un rôle important dans de nombreuses opérations de maintien de la paix. Nous en sommes extrêmement reconnaissants”, a affirmé M. Dujarric à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, à l’occasion de la journée internationale des casques bleus, célébrée le 29 mai de chaque année.

Le porte-parole a relevé que l’appui du Maroc aux opérations de maintien de la paix remonte au début des casques bleus, notant que le Royaume apporte aussi une connaissance du terrain et une aide “très précieuse” au niveau des services médicaux, à travers le déploiement d’hôpitaux dans de nombreuses opérations.

“Le Maroc apporte aussi une aide technologique, à travers la numérisation de nos missions, outre une aide en matière de traduction de documents et d’interprétation”, a ajouté M. Dujarric.

Le responsable onusien a, par ailleurs, salué la mémoire des casques bleus marocains qui “ont fait le sacrifice suprême au nom des Nations Unies”. “Ces soldats du Maroc qui sont partis hors du pays pour servir la cause de la paix. Pour cela nous sommes éternellement reconnaissants”, a souligné le porte-parole du SG de l’ONU.

Plus tôt dans la journée, l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, a reçu la médaille Dag Hammarskjold des mains du Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, au nom des vaillants casques bleus marocains, en reconnaissance de leur sacrifice, leur courage, leur abnégation et leur grand sens de la responsabilité.

Lors d’une cérémonie à l’occasion de la Journée internationale des Casques Bleus, M. Guterres a chargé M. Hilale de transmettre ses sincères condoléances au Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-major général des Forces Armées Royales, lui exprimant la sincère gratitude des Nations Unies pour le soutien continu du Royaume du Maroc aux opérations de maintien de la paix.

Le Maroc déploie actuellement plus de 1.700 militaires et policiers dans les opérations de l’ONU en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, au Soudan et au Soudan du Sud.