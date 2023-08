Madère, “l’île de l’éternel printemps” aux abords du Maroc

Surnommée “l’île de l’éternel printemps”, Madère se dévoile comme une destination estivale incontournable pour les voyageurs marocains en quête de ressourcement et d’émerveillement. À seulement 600 km des côtes marocaines, cette île portugaise est réputée pour ses falaises à perte de vue et ses paysages à couper le souffle.

Grâce à un vol estival direct Marrakech-Madère, deux fois par semaine (assuré par la compagnie aérienne Binter tous les jeudis et les dimanches du début juillet au début septembre et qui dure 2h00 seulement), cette destination exotique, avec sa diversité unique et les expériences hors du commun qu’elle réserve, est désormais à portée de main pour les amoureux de la nature et aventuriers marocains.

Disposant d’un climat subtropical, Madère attire tout au long de l’année les voyageurs avides de découvertes avec sa variété de paysages pittoresques: montagnes majestueuses, plages de sable noir, jardins et villages enchanteurs, réserves naturelles préservées et forêts verdoyantes se fondent harmonieusement pour créer une toile de fond à couper le souffle. Une diversité qui émerveille les visiteurs du monde entier à chaque pas.

Pour les amoureux de sensations fortes, cette île aux mille couleurs regorge d’options comblant les passionnés de tourisme actif: du trekking dans des sentiers époustouflants à l’escalade pour les plus audacieux, en passant par le deltaplane pour des vues splendides, l’équitation dans des paysages envoûtants, le VTT à travers les sentiers vallonnés et le canyoning pour les plus audacieux. Les amateurs de golf peuvent aussi profiter de superbes parcours sur l’île, où ils peuvent perfectionner leur swing tout en admirant des panoramas spectaculaires.

Quant aux activités liées à la mer, Madère, ce jardin flottant de l’Atlantique, propose une véritable aventure aquatique pour les amateurs d’activités maritimes. Les eaux cristallines de l’île offrent des opportunités uniques de plongée en compagnie des mérous, des dauphins et même des baleines, permettant aux voyageurs de découvrir la vie marine dans son habitat naturel.

Madère se révèle ainsi être une destination touristique de choix pour les voyageurs marocains en quête d’aventures, de découvertes et de délices culinaires. Avec sa proximité géographique, sa beauté naturelle époustouflante, ses activités variées et sa cuisine authentique, l’île offre une expérience de voyage riche en émotions. Une véritable invitation à s’évader vers ce paradis insulaire qui restera gravé dans les mémoires de tous ceux qui le découvriront.