L’UE émet 50 milliards d’euros pour financer la relance

Les fonds serviront à soutenir la relance économique des États membres, à la suite de la pandémie de Covid-19, dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience, indique l’Exécutif européen.

Parallèlement au financement de “NextGenerationEU”, la Commission envisage d’émettre jusqu’à 9 milliards d’euros pour des prêts destinés à soutenir l’Ukraine, dans le cadre d’un nouveau programme exceptionnel d’assistance macrofinancière (AMF), et jusqu’à 6,6 milliards d’euros, pour des prêts au titre du programme SURE (instrument européen de soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence).

‘’Forts de nos bonnes performances en tant qu’émetteur à grande échelle à ce jour, nous continuerons, au cours du second semestre de l’année, à soutenir la reprise, à financer les transitions écologique et numérique et à assurer la résilience à long terme de l’Europe grâce à des financements sur le marché’’, a réagi Johannes Hahn, commissaire européen chargé du budget et de l’administration.

“NextGenerationEU” est un instrument temporaire de relance de plus de 800 milliards d’euros, destiné à aider l’Europe à se relever de la pandémie de Covid-19 et à contribuer à construire une Europe plus verte, plus numérique et plus résiliente.

Pour financer ce programme, la Commission européenne, au nom de l’Union, mobilisera sur les marchés des capitaux ces 800 milliards d’euros entre la moitié de l’année 2021 et la fin de l’année 2026. Environ 30 % des fonds sont levés par l’intermédiaire d’obligations vertes émises dans le cadre des obligations vertes ‘’NextGenerationEU’’.