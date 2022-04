L’UE annonce des engagements d’un milliard d’euros en faveur de la protection de l’océan

Cette annonce a été faite à la conférence « Notre océan, notre peuple, notre prospérité» qui rassemble à Palaos (Océanie) les pays du monde entier, la société civile et l’industrie avec des engagements couvrant tous les thèmes de cet événement international, notamment les zones marines protégées, la lutte contre la pollution marine, les défis de la crise océano-climatique, la création des économies bleues durables, la promotion d’une pêche artisanale et une aquaculture durables, et la garantie d’un océan sûr, juste et sécurisé.

Parmi les mesures phares pour la période 2021-2023, l’octroi par l’UE d’une enveloppe de 500 millions d’euros à la recherche, au développement et à l’innovation en matière de financement d’amorçage (c’est-à-dire le financement de la création d’une entreprise) pour la mission Horizon intitulée «Restaurer notre océan et notre milieu aquatique d’ici à 2030».

La mission «Océan» portera sur le milieu aquatique et jouera un rôle essentiel pour parvenir à la neutralité climatique et restaurer la nature. Elle contribuera à la réalisation des objectifs de l’UE consistant à protéger 30 % de la zone maritime des États membres et à restaurer les écosystèmes marins, à prévenir et à éliminer la pollution en réduisant les déchets plastiques en mer, les pertes de nutriments et l’utilisation de pesticides chimiques, et contribuera à la poursuite du développement d’une économie bleue durable et circulaire.

L’UE a par ailleurs annoncé une contribution de 55 millions d’euros sur deux ans pour renforcer la surveillance du milieu marin et la celle du changement climatique, au moyen de son programme de surveillance par satellite Copernicus et de son service WEkEO, qui permet à la communauté internationale des chercheurs d’accéder, sur un site unique, à tous les produits décrivant la situation passée, présente et future du système terrestre, ainsi qu’à des outils en ligne pour les sciences de l’environnement.

La conférence «Notre océan, notre peuple, notre prospérité» rassemble des partenaires mondiaux souhaitant trouver des solutions pour gérer durablement les ressources marines, accroître la résilience des océans au changement climatique et préserver la santé des océans pour les générations à venir.

Initialement lancée en 2014, la conférence a eu lieu aux États-Unis en 2014 et 2016. Le Chili l’a accueillie en 2015, l’UE en 2017 (à Malte), l’Indonésie en 2018 et la Norvège en 2019. Au cours des six conférences précédentes, les participants ont pris plus de 1 400 engagements d’une valeur d’environ 91,4 milliards de dollars et ont permis la protection d’au moins cinq millions de kilomètres carrés d’océan.

Cette 7e édition, organisée conjointement par le président Surangel Whipps Jr. des Palaos et John Kerry, envoyé spécial du président des États-Unis pour le climat, est d’autant plus importante qu’elle contribuera à attirer l’attention sur l’une des régions les plus dépendantes de l’océan et les plus sujettes au changement climatique.