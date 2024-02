L’ONU proclame 2027, année internationale du tourisme durable et résilient

Portée par les Maldives et l’Ouzbékistan, cette résolution indique que le tourisme durable, y compris l’écotourisme, est une activité multisectorielle qui peut contribuer à la réalisation du développement durable dans ses trois dimensions et à la concrétisation des objectifs de développement durable, notamment en stimulant la croissance économique, en atténuant la pauvreté et en garantissant le plein emploi productif.

Le tourisme durable et résilient peut contribuer directement à la conservation des zones et des habitats naturels écologiquement vulnérables par diverses activités et par la sensibilisation de l’opinion à l’importance de la biodiversité, en insistant sur la nécessité de faire face au déclin mondial sans précédent de la biodiversité, lit-on dans ce texte adopté sans vote.

En vertu de cette résolution, l’AG de l’ONU encourage les États membres, le système des Nations Unies et tous les autres acteurs à prendre des mesures efficaces, dans le contexte du tourisme durable et résilient, notamment des initiatives d’écotourisme, pour contribuer à garantir que les femmes participent dans des conditions d’égalité aux processus décisionnels dans tous les domaines.

Il est question aussi de s’assurer, selon le texte, que les jeunes, les personnes âgées, les personnes en situation d’handicap, les peuples autochtones et les communautés locales soient bien représentés à tous les niveaux, et à promouvoir une réelle autonomisation économique, principalement en créant des emplois décents et des sources de revenu.