L’ONG marocaine Tibu Africa élue à Johannesburg meilleure ONG en Afrique du Nord

Le Prix de la meilleure ONG a été remis au président de Tibu Africa, Mohamed Amine Zariat, lors d’une cérémonie organisée à SABC Radio Park à Johannesburg, en présence de Allan Williams, directeur du Sport for social change network (SSCN) et de membres de la famille de l’ancien Président sud-africain Nelson Mandela Madiba.

Le Sport for social change network a officiellement lancé les premiers SSCN Africa Awards sous le thème “Diriger comme Mandela”, afin d’honorer, par la remise des différents prix, les nombreux héros et acteurs sociaux à travers le continent qui accompagnent et encouragent les jeunes à libérer leur potentiel grâce à la force du sport.

Tibu Africa agit dans la perspective d’être en alignement avec la célèbre maxime de Nelson Mandela qui disait : “Le sport a le pouvoir de changer le monde et le pouvoir d’inspirer et d’unir les gens comme peu d’autres moyens le font”.

A travers ses nombreux programmes à fort impact social, l’ONG marocaine contribue à l’insertion professionnelle des jeunes, à l’intégration socio-économique des jeunes issus de la diaspora subsaharienne et des Marocains de retour, à l’émancipation et à l’autonomisation des jeunes filles des zones urbaines et rurales, à l’empowerment des femmes dans les quartiers populaires et à l’inclusion des jeunes à mobilité réduite grâce à la force du sport.

Le message clé délivré au cours de cette 1ère édition de la SSCN Africa Awards est de mettre en relation les acteurs actuels du changement qui ont bien pris conscience des problèmes sociaux et décidé de travailler à pied d’œuvre dans le développement des projets et programmes, à travers le sport au bénéfice de la jeunesse africaine.

Tibu Africa assure une large couverture nationale dans plus de 25 villes et 12 régions du Royaume, ainsi que dans 6 capitales africaines. Elle ambition de devenir la locomotive du sport pour le développement en Afrique à l’horizon 2030.