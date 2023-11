L’Office National Marocain du tourisme s’allie à Netflix pour promouvoir le golf au Maroc

Ce partenariat, le premier de son genre, vise à installer la marque « Maroc, Terre de Lumière » à l’échelle internationale sur le segment golf en bénéficiant de la force du leader mondial Netflix, indique un communiqué de l’ONMT.

Cette action entre dans le cadre du partenariat stratégique de l’Office avec la Fédération Royale Marocaine de Golf pour faire du Maroc une véritable destination touristique golfique, fait savoir la même source.

Ce partenariat stratégique comprend plusieurs actions, dont une première collaboration à travers l’intégration de la marque Maroc dans la prestigieuse Netflix Cup qui a eu lieu ce 14 et 15 novembre 2023.

Il s’agit du tout premier live sporting event de Netflix, où les pilotes de Formule 1 jouent avec des golfeurs du PGA tour. Lors de cette compétition qui s’est déroulée sur le parcours « The Wynn Golf Club, Las Vegas », les icônes sportives ont formé des duos Driver F1/Golfer PGA de 6 équipes, pour déterminer le duo gagnant lors du Kick Off de l’évènement le plus attendu de la saison « The F1 Las Vegas Grand prix ».

Le Maroc est la destination officielle de ce grand événement « The Official Destination », ce qui lui confère une présence sur la communication mise en place par les organisateurs, avec notamment un placement de la marque « Maroc » & « Visit Morocco » sur le parcours de golf.

Netflix a mis les moyens nécessaires pour une communication et une audience maximale, avec plus de 247 millions d’abonnés.

Outre ce premier partenariat à fort impact, l’ONMT a prévu un plan de communication annuel sur la nouvelle offre « Netflix Ad-Supported », visant à assurer une présence continue de la destination Maroc et ses multiples marques.

A travers ce partenariat unique, l’ONMT poursuit le déploiement innovant de son plan d’action « Light in Action », en offrant à la destination Maroc des opportunités exceptionnelles touchant des millions de personnes à travers le monde.