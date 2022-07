L’Observatoire arabe des droits de l’Homme condamne “les mensonges et la désinformation” dans le rapport de HRW sur le Maroc

“De tels rapports politisés ne décourageront pas le Royaume du Maroc de poursuivre sa marche pionnière dans le domaine des libertés, de la démocratie et de la liberté d’opinion et d’expression, en s’appuyant sur sa constitution, qui garantit les libertés pour tous, et son système législatif qui promeut les principes de justice, d’égalité et de respect des droits”, a souligné l’observatoire dans un communiqué.

Il a critiqué également “le communiqué tendancieux de Human Rights Watch” et l’a considérée comme “un nouvel échec pour l’organisation, qui publie des communiqués dans le but de véhiculer des positions politisées et tendancieuses qui n’ont rien à voir avec la défense des droits de l’Homme, insiste à déformer l’image de la situation interne dans les pays arabes, sans fournir de preuves concrètes de ses accusations fondée sur le mensonge et la désinformation, comme elle fait preuve d’un manque de crédibilité dans la préparation de ses rapports”.