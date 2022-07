L’économie française renoue avec la croissance au 2ème trimestre

Dans leurs dernières prévisions, l’Institut national de la statistique et la Banque de France tablaient respectivement sur une croissance de 0,25 % et de 0,2 % entre avril et juin.

Selon cette première estimation des comptes nationaux, les importations ont reculé de 0,6 % au deuxième trimestre, tandis que les exportations ont bondi de 0,8 %.

Ces dernières ont été «tirées notamment par les services de transport (+6,3 % après +5,0 % au premier trimestre) et les dépenses des voyageurs étrangers en France (+8,6 % après +5,0 %)», détaille l’institut des statistiques.

«À l’inverse, les exportations de biens se replient (-0,6 % après +1,4 %), notamment dans les matériels de transport et l’agroalimentaire», explique l’organisme.

Cette première estimation des comptes nationaux devra être confirmée fin août par l’Insee. Pour toute l’année 2022, l’Insee prévoit une croissance de 2,5%. Un chiffre conforme à celui anticipé par le gouvernement, et légèrement supérieur aux attentes de la Banque de France ou du FMI (+2,3%).