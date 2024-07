Lettre de Macron aux Français: « Votre vote impose à tous de travailler ensemble »

Trois jours après le résultat des législatives, Emmanuel Macron a pris acte d’une Assemblée sans majorité et at demande aux partis de travailler « ensemble » pour « bâtir une majorité solide » et « plurielle » pour le pays, estimant que personne n’était sorti vainqueur du scrutin .

Pour Macron, la prochaine coalition républicaine devra se construire « autour de quelques grands principes pour le pays, de valeurs républicaines claires et partagées, d’un projet pragmatique et lisible et prendre en compte les préoccupations exprimées au moment des élections. Elle devra garantir la plus grande stabilité institutionnelle possible”.

Et de conclure que c’est à la lumière de ces principes qu’il décidera de la nomination du Premier ministre.

Trois blocs ont émergé du scrutin: le Nouveau front populaire de gauche (190 à 195 sièges), suivi par le camp présidentiel de centre droit (autour de 160 sièges), et l’extrême droite (143 sièges) arrivée troisième mais en réalisant une percée historique.

Lundi dernier, le Premier ministre Gabriel Attal avait présenté sa démission au président français qui lui avait demandé de rester aux commandes « pour la stabilité du pays », qui accueillera dans quelques jours les jeux olympique