L’Espagne a reçu 71,6 millions de touristes en 2022

L’institut chiffre à 87.061 millions d’euros les dépenses des visiteurs, avec une augmentation particulièrement notable de la dépense quotidienne moyenne, qui a augmenté de 15,3 % pour atteindre 145 euros.

Les données sur les mouvements de touristes aux frontières (Frontur) rendues publiques par l’institut statistique espagnol montrent que les chiffres pour la fin de l’année 2022, qui avoisinent les 72 millions de touristes enregistrés, sont encore inférieurs de 14,3% à ceux enregistrés en 2019, année record pour le tourisme espagnol qui a dépassé les 83,7 millions de visiteurs étrangers.

Pour la ministre de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme, Reyes Maroto, ces données confirment l’intense reprise du secteur touristique en 2022. “Les attentes que nous avions de récupérer la majorité des touristes internationaux ont été satisfaites, mais le plus important est que les dépenses augmentent de même que le séjour moyen et cela signifie une amélioration de la qualité et de la rentabilité de notre secteur”, a-t-elle déclaré.

Selon Mme Maroto, ces chiffres démontrent la force du secteur dans des contextes complexes et l’efficacité des mesures adoptées par le gouvernement. “Selon nos prévisions, en 2023, la reprise du tourisme sera complète, atteignant à nouveau des chiffres records en termes de touristes et de dépenses”, a estimé la ministre du tourisme.

Les principaux pays de résidence des touristes ayant visité l’Espagne l’année dernière étaient le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne. Les arrivées de touristes en provenance du Royaume-Uni ont augmenté de 251,3%, celles de la France de 73,3% et celles de l’Allemagne de 87,4%.

Par région, la Catalogne a été la principale communauté autonome de destination principale en 2022, avec 20,7 % du nombre total de touristes. Elle était suivie par les îles Baléares (18,5%) et les îles Canaries (17,2%).