Les régions Rabat-Salé-Kénitra et Bruxelles-Capitale célèbrent leurs 20 ans de partenariat

A cet égard, M. Smet a mis l’accent sur l’importance de la collaboration culturelle entre les jeunes des deux régions, citant l’exemple de l’art culinaire marocain et les opportunités de le faire connaître davantage à travers les échanges entre les écoles hôtelières et les restaurants des deux régions.

Pour sa part, le président du Conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra, Rachid El Abdi a indiqué que cette célébration témoigne du désir des deux parties de renforcer et enrichir cette collaboration en vue d’englober de nouveaux axes de coopération.

Dans une déclaration similaire, M. El Abdi a souligné l’importance du volet culturel dans le partenariat unissant les deux parties, notant que le terrain est favorable pour mettre en place une manifestation culturelle annuelle, qui sera développée par la suite.

Tenue au cinéma Renaissance, cette cérémonie, organisée en marge d’une réception de networking et d’échange culturelle, a été rehaussée notamment par la présence de plusieurs personnalités de la ville de Rabat et des membres de la délégation bruxelloise, en visite actuellement au Maroc. Elle a été marquée par une riche programmation musicale et artistique concoctée par deux associations de la région Rabat-Salé-Kénitra et la région Bruxelles-Capitale.