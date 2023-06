Les pèlerins sur le Mont Arafat pour accomplir le rite le plus important du Hajj

Les pèlerins ont commencé à se rassembler, mardi, sur le Mont Arafat pour accomplir, dans un climat de piété et de recueillement, le rite le plus important du pèlerinage, appelant le Tout-Puissant à leur accorder grâce et miséricorde.