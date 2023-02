Les Lions Clubs de la Méditerranée pour le développement des services rendus à leurs communautés

Lors d’un séminaire sur “Les services”, organisé dans le cadre de cette conférence, les intervenants ont affirmé que la devise des Lions Clubs c’est “servir” leurs communautés, notant que cet événement constitue un levier pour les Lions, afin d’améliorer et développer solidairement les services qu’ils rendent à leurs communautés.

Intervenant à cette occasion, le président de la Fondation du Lions Clubs International (LCIF), Douglas Alexander, a félicité tous les Lions Clubs pour leur engagement envers leurs communautés et pour avoir donné de l’espoir aux personnes dans le besoin, et ce grâce au financement de la Fondation, ajoutant: “il n’y a pas de limites à ce que nous pouvons accomplir lorsque nous nous unissons pour le bien”.

M. Alexander, ancien président du Lions Club international, a précisé que la LCIF a octroyé, depuis 1968, plus de 1,2 milliard de dollars (US) en subventions pour soutenir les Lions Clubs, faisant savoir que la Fondation a récemment achevé la campagne 100 qui renforce le service, et qui a collecté 325 millions US.

“Cette incroyable réussite, rendue possible par la générosité de Lions comme vous, permettra à la LCIF de soutenir des projets par subventions substantielles et de permettre aux Lions du monde entier de continuer à amplifier l’impact des services dans les domaines de la vue, de la jeunesse, et ceux des secours en cas de catastrophe, ainsi que ceux de l’humanitaire, du diabète, du cancer de l’enfant, de la faim et de l’environnement”, a-t-il insisté, soulignant la nécessité de s’appuyer sur cette dynamique pour garantir la capacité de la Fondation à renforcer son service pour les générations à venir.

Pour sa part, Dominico Messina du District Lions 108 Italie, a indiqué que cette conférence est l’occasion d’identifier de nouveaux objectifs et de nouvelles façons de servir, à même de renouveler le sentiment d’utilité des Lions et de les aider à se concentrer sur les nombreux défis à venir.

“Donner c’est servir, nous devons tous travailler ensemble pour le bien de tous et pour un monde meilleur”, a-t-il lancé, affirmant que cet événement est une grande opportunité pour les Lions de consolider leur association et de renforcer leur détermination à améliorer la qualité de leurs services au profit de leurs communautés.

De son côté, Egon Steiner, président du conseil du District Lions 102 Suisse, a affirmé que cet événement permet aux Lions de renouveler leur enthousiasme pour continuer leur service, mais aussi pour trouver les moyens d’augmenter leur impact, soulignant que les Lions sont aujourd’hui plus que jamais engagés à aider ceux qui sont dans le besoin.

“Les services sont au cœur de l’action lionistique”, a-t-dit, relevant que cette conférence est l’occasion de relancer l’activité de service des Clubs Lions de la Méditerranée et d’améliorer leurs rapports pour mieux servir leurs communautés.

Cette rencontre a été marquée par la présentation par plusieurs Clubs Lions des services rendus à leurs communautés, qui changent et qui sauvent des vies, et le partage d’histoires de service réussies, dans l’objectif de renforcer l’impact des Lions dans leurs communautés et rendre leur présence plus évidente.

Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, cette Conférence, organisée par le Lions Club international et le Lions Club district 416 Maroc, sous le thème “Enjeux et urgences de la Méditerranée pour le 21è siècle”, réunit plus de 25 pays et plus de 300 Lions, qui vont débattre de plusieurs sujets d’intérêt commun.

Ce conclave de deux jours vise à promouvoir l’amitié et l’entente mutuelles parmi les Lions de la mer Méditerranée, comparer les expériences lionistiques et débattre de thèmes et d’activités en relation avec les thèmes de l’association, réaliser des activités communes et discuter et traiter des sujets d’intérêt commun.