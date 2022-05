Les fortifications portugaises au Maroc, thème d’une foire régionale à El Jadida

Inaugurée mardi au Complexe culturel relevant de la Fondation Abdelouhad Kadiri, l’exposition comprend des peintures interprétatives et des photographies sur ce créneau de l’histoire du Maroc, et devra faire escale aussi à Azemmour, ainsi que dans certains établissements d’enseignement de la région d’El Jadida.

Intervenant à cette occasion, le directeur du Centre d’études et de recherches sur le patrimoine maroco-portugais, Aboulkacem Chebri, a passé en revue les contours de la présence portugaise au Maroc, ses raisons et ses parcours à travers les rives méditerranéennes et atlantiques, de Sebta à Boujdour, mais aussi de l’occupation de Sebta en août 1415 jusqu’à la libération de Mazgan en 1769.

M. Chebri a souligné que contrairement au reste des autres villes occupées, la forteresse portugaise d’El Jadida, le château de mer à Safi et la Kasbah de Santa Cruz à Agadir sont les repères uniques qui “constituent un édifice purement portugais”.

Cet événement, qui coïncide avec les vacances de l’Aid Al Fitr a été l’opportunité pour beaucoup de visiteurs de faire connaissance avec tout ce legs lusitanien au royaume.

“J’ai été impressionnée par la richesse des vestiges portugais au Maroc, et je tiens à remercier les organisateurs de nous avoir rapprochés d’avantage de ce patrimoine architectural et culturel inestimable qu’il faut préserver”, a indiqué Fatima Moujib, étudiante universitaire de Fès en visite à El Jadida.

Outre l’exposition itinérante, le programme du Centre d’Etudes et de Recherches sur le Patrimoine Maroco-Portugais comprend également une caravane introductive et des documentaires sur les monuments des Doukkala, ainsi que des visites de terrain encadrées aux principaux monuments historiques situés à El Jadida, Azemmour, Tit/Moulay Abdallah et Kasbah Boulaouane, organisées au profit des étudiants et de différentes ONG de la région.

Parallèlement au même menu, les organisateurs ont prévu, en coordination avec des associations universitaires et d’autres institutions, deux séminaires, l’un portant sur les “Châteaux maroco-portugais et les perspectives de leur réhabilitation et valorisation”, et l’autre sur le thème: “Mazagan et le patrimoine mondial”.

Le programme prévoit également des conférences dans certains établissements de l’éducation nationale de la région, notamment dans le monde rural, relève-t-on des mêmes sources.

Il est à noter que le centre d’études et de recherches sur le patrimoine maroco-portugais fait partie du réseau des centres spécialisés du patrimoine du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication situés en dehors de Rabat.

Le centre d’El Jadida s’intéresse à l’ensemble du patrimoine lusitanien, matériel et immatériel, sur l’ensemble du territoire national, et porte aussi un grand intérêt au patrimoine maroco-islamique au Portugal.