Les enfants du monde lancent, depuis Rabat, un “Appel à la paix”

Dans leur plaidoirie, dont la lecture a été donnée lors d’une cérémonie d’accueil tenue la veille de l’ouverture du Festival international des Enfants de la paix, organisé par l’Association Bouregreg, ils ont appelé “à ce que la paix devienne la langue parlée par tous, sans exception.”

“Ici, sur le sol du Royaume du Maroc, terre de paix, de tolérance et d’amour. Ici, nous, les enfants du monde, nous rencontrons de l’Est et de l’Ouest du globe, de son Nord et de son Sud. Nous voici unis par notre amour de la paix et notre désir ardent qu’elle règne sur tous les coins du monde et qu’elle devienne la langue parlée par tous, sans exception. Non, nous ne rêvons pas”, lit-on dans ce message.

“Nous sommes les enfants d’aujourd’hui et les hommes de demain. Notre rencontre au Festival international Enfants de la Paix renforce notre conviction qu’un jour nous jouirons de la paix, et consolide notre volonté d’y parvenir et de promouvoir un esprit de tolérance et de coexistence sur cette petite planète”, ont ajouté les enfants.

“Ni nos divers genres, ni nos différentes langues, ni nos multiples couleurs ne nous empêcheront de promouvoir une culture d’amour et de paix dans ce merveilleux forum : le Festival International Enfants de la Paix”, ont-ils affirmé.

“Nous nous rencontrons ici sur le sol de cette terre noble et généreuse, unissant ainsi nos visions et coordonnant nos aspirations pour un lendemain où brillera le soleil de la paix et de l’harmonie, où nous retournerons dans nos pays en ayant fait grandir notre foi dans les valeurs et les idéaux, en ayant rempli nos âmes de ces merveilleuses convictions humaines, et en étant prêts à les diffuser à notre tour parmi nos pairs, avec l’espoir que cela devienne un hymne que nous tous chanterons et œuvreront pour réaliser”, poursuit-on de même source.

Les enfants participant à ce festival ont également appelé à œuvrer pour la victoire dans la bataille pour la paix, “car les victoires réelles et durables sont celles de la paix, pas celles des guerres. Nous, les enfants, avons toujours pris des leçons de vous, et maintenant notre tour est venu, à ce Festival International Enfants de la Paix. Nous avons maintenant la parole, et que cet appel soit la leçon que vous, adultes, prenez de nous, alors soyez attentifs.”

De son côté, le Président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi El Alami, a souligné que cette session coïncide avec la célébration par le peuple marocain de la glorieuse Fête du Trône, notamment à Rabat, la Ville des Lumières et capitale humaine de la paix et de la culture.

Dans une allocution lue en son nom par le premier Vice-Président de la Chambre, Mohamed Sabbari, M. Talbi Alami a noté que cette édition du festival se distingue par la participation d’enfants issus de plusieurs continents, géographies et pays, et est marquée par la présence de langues et de voix multiples.

Le Président de la Chambre des Représentant a appelé à cette occasion à faire prévaloir “la culture de la paix, la volonté de la paix et l’amour de la paix, relevant que ces valeurs et principes incarnent une orientation ferme du Royaume du Maroc sous la conduite d Roi, que Dieu L’assiste”.