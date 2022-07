La généralisation de la protection sociale, un projet d’État qui nécessite une mobilisation globale (Akhannouch)

Intervenant à l’ouverture d’un colloque international placé sous le thème “Protection sociale: un chantier de règne”, le Chef du gouvernement a affirmé que la réussite de ce projet important dépend de l’adhésion et la contribution de toutes les parties prenantes et nécessite ainsi une mobilisation globale, conformément aux Hautes Orientations du Roi Mohammed VI.

Dans ce sens, M. Akhannouch a fait savoir que ce projet requiert l’adhésion des partenaires sociaux, du patronat, des chambres professionnelles ainsi que des collectivités territoriales afin de garantir la mise en place de ce chantier Royal, et donner une impulsion à l’enregistrement des catégories concernées et élargir la base des adhérents aux travailleurs non salariés.

Il a également rappelé que l’assurance maladie obligatoire (AMO) est un système d’assurance basé sur la solidarité, notant à cet égard que l’entraide et la solidarité sont des éléments nécessaires pour bâtir une protection sociale.

M. Akhannouch, qui a souligné l’engagement du gouvernement dans la mise en place de ce projet Royal, a précisé que 22 décrets ont été adoptés donnant accès à l’enregistrement de près de 11 millions de Marocains et Marocaines, travailleurs non salariés.

Ainsi, il a fait savoir que la première étape a consisté à avoir des registres des catégories concernées, saluant dans ce sens le travail accompli par la Caisse nationale de la sécurité sociale (CNSS) qui a joué un rôle important de communication à travers 8.000 points contacts.

Par ailleurs, le Chef du gouvernement a assuré que les acquis du régime d’assistance médicale “RAMED” seront préservés, précisant que les bénéficiaires de ce régime vont basculer vers le nouveau système de la protection sociale.

M. Akhannouch a, en outre, mis en avant la nécessité de mener une réforme du système de santé et renforcer davantage l’offre de soins afin d’inciter les citoyens à adhérer à ce nouveau système de la protection sociale.

Ceci requiert, selon lui, une amélioration de la qualité de l’offre de soins, la mise à niveau du système de santé à travers la digitalisation, et l’augmentation du nombre de professionnels de santé à l’horizon 2025.

Organisé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, le colloque international sur la protection sociale se veut un espace de débats ouverts, de réflexion, d’échanges et de regards croisés visant à formuler des propositions pratiques pouvant contribuer à la réussite de la mise en œuvre de la réforme de la protection sociale au Maroc.