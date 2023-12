Les Egyptiens aux urnes pour un scrutin présidentiel de trois jours

Dans ce pays de 106 millions d’habitants, confronté à la plus grave crise économique de son histoire, le pouvoir d’achat est la priorité. Hormis le président sortant Abdel Fattah Al-Sissi, trois candidats sont en lice lors de ces élections, à savoir, Farid Zahran, à la tête du Parti égyptien démocratique et social, Abdel-Sanad Yamama, du Wafd, et Hazem Omar, du Parti populaire républicain.

Quelque 67 millions d’électeurs sont appelés à voter dimanche, lundi et mardi avant les résultats officiels attendus le 18 décembre.